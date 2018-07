Polícia paquistanesa encontra 5 corpos baleados dentro de ônibus em Karachi

ISLAMABAD - A polícia da cidade paquistanesa de Karachi encontrou nesta quarta-feira, 6, cinco cadáveres baleados no interior de um ônibus, informaram fontes oficiais citadas pela imprensa do país.

Os corpos foram encontrados na zona de Gulshan-e-Iqbal e transferidos ao hospital Jinnah, onde a polícia fará a identificação.

A cidade de Karachi está há meses imersa em uma onda de violência étnica e política protagonizada por comunidades como os pashtuns, originária do noroeste paquistanês, e os mohayires, imigrantes chegados da Índia após a partilha do subcontinente, em 1947.

As diferentes etnias que lutam pela hegemonia política em Karachi estão ligadas a partidos políticos com interesses regionais e nacionais.

Segundo relatório da Comissão de Direitos Humanos do Paquistão, no ano passado em Karachi, a cidade mais populosa do país, foram assassinadas 750 pessoas, vinculadas ou não a partidos políticos.