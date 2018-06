Polícia paquistanesa reprime manifestação contra premiê Forças de segurança do Paquistão entraram em confronto com milhares de manifestantes que marchavam em direção à residência oficial do primeiro-ministro Nawaz Sharif na noite de sábado, exigindo sua renúncia. Policiais da tropa de choque, apoiados por forças paramilitares armadas e pessoal do exército, dispararam gás lacrimogêneo e bloquearam o caminho para a residência.