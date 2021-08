Polícia peruana revista sede do partido de Pedro Castillo

LIMA - Promotores peruanos e a polícia revistaram os escritórios do partido de esquerda Peru Livre neste sábado, 28, em uma investigação sobre o financiamento da campanha eleitoral que levou Pedro Castillo à presidência.

As buscas em sete imóveis, incluindo a casa do líder do partido, Vladimir Cerrón, foram autorizadas pelo juiz Carlos Sánchez a pedido do Ministério Público.

O MP iniciou uma investigação preliminar contra o Peru Livre por suposta lavagem de dinheiro, que inclui o novo chefe de gabinete de Castillo, Guido Bellido. /AFP