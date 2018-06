Polícia põe fim a protesto para lembrar Ocupe Wall Street

Centenas de pessoas foram ao parque para marcar os seis meses do movimento no início da noite de ontem, com bolo e tocadores de gaita de fole em honra do Dia de Saint Patrick. Os manifestantes também ergueram uma tenda remanescente do acampamento ao redor do relógio que começou a ser montado no dia 17 de setembro de 2011 e permaneceu no local por aproximadamente três meses, inspirando esforços similares em outras localidades dos Estados Unidos e no exterior. As informações são da Dow Jones.