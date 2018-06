Polícia prende 2 em manifestação de gays na Rússia

O preconceito contra os homossexuais é muito forte na Rússia. Embora a homossexualidade tenha sido descriminalizada quase duas décadas atrás, recentemente o governo do presidente Vladimir Putin aprovou uma lei proibindo a apologia sobre o assunto, alegando que propagandas nesse sentido poderiam influenciar as crianças. O tema gerou polêmica durante a realização das Olimpíadas de Inverno, em Sochi. Fonte: Associated Press.