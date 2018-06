Polícia prende 400 durante protesto estudantil no Canadá

Na semana passada, o governo da província aprovou uma lei de emergência com o objetivo de encerrar os mais longos protestos estudantis já realizados no país.

Durante a noite de quarta-feira, os manifestantes jogaram objetos contra a polícia em Montreal, embora o protesto tenha começado de maneira pacífica. A polícia cercou os milhares de manifestantes, fazendo com que se concentrassem num local menor.

As detenções ocorreram em Montreal, na cidade de Quebec e em Sherbrooke. O primeiro-ministro de Quebec, Jean Charest, recusa-se a reverter o aumento de 254 dólares canadenses (US$ 249) anuais. Quebec tem as menores mensalidades universitárias do Canadá e, apesar do aumento, elas ainda estarão entre as menores cobradas no país. As informações são da Associated Press.