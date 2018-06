Polícia prende 7 suspeitos por naufrágio que deixou 38 mortos Sete pessoas foram presas ontem, em Hong Kong, acusadas de envolvimento no acidente entre um navio e uma balsa que deixou pelo menos 38 mortos na noite de segunda-feira. Foram presos dois capitães e outros cinco integrantes das tripulações dos barcos, suspeitos de colocar a segurança de outros em risco, de acordo com documento oficial divulgado ontem. O governo anunciou que vai criar uma comissão independente para investigar o desastre. O acidente aconteceu por volta das 20h30, próximo à costa de Lamma, uma das maiores ilhas periféricas de Hong Kong, quando a cidade se preparava para um show de fogos em comemoração do Dia Nacional da China.