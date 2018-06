Polícia prende dois suspeitos de planejar atentado em Sydney

SYDNEY - A polícia contraterrorismo da Austrália evitou nesta terça-feira, 10, um iminente atentado terrorista em Sydney. Ao menos duas pessoas foram presas.

Segundo o vice-comissário de Polícia de Nova Gales do Sul, Catherine Burn, os suspeitos foram detidos em um apartamento da cidade com armas brancas, um vídeo de um homem explicando como cometer um ataque e uma bandeira artesanal do Estado Islâmico.

"Acreditamos que eles estavam preparando um ataque", disse a comissária. / REUTERS