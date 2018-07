Polícia prende jornalista envolvido em caso de grampos

O jornalista é a 14ª pessoa presa na Operação Tuleta, uma das três investigações paralelas sobre o caso. Ele foi detido em sua residência, prestou depoimento em uma delegacia de Londres e depois foi solto sob fiança.

O escândalo veio a publico quando ocorreu a revelação de que repórteres do News of the World rotineiramente invadiam a caixa de mensagens de celebridades e outras figuras públicas. O tabloide fazia parte do conglomerado News Corp., de propriedade do magnata Rupert Murdoch, e foi fechado.

Dezenas foram presos por má conduta e corrupção durante os inquéritos. Acusações criminais foram levantadas contra Rebekah Brooks, ex-chefe das operações britânicas da News Corp., e Andy Coulsoun, ex-editor da publicação e ex-chefe de comunicação do primeiro-ministro David Cameron. As informações são da Associated Press.