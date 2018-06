Mulher é presa após tentar atropelar policiais em Washington

WASHINGTON - Uma mulher descrita como "errática e agressiva" foi presa nesta quarta-feira, 29, depois de tentar atropelar membros da Polícia do Capitólio na capital americana, Washington.

Durante a perseguição, policiais chegaram atirar contra o veículo, mas ninguém ficou ferido, informou a porta-voz da polícia do Capitólio, Eva Malecki. Ela também afirmou que o incidente aparenta ter natureza criminal "sem ligação com terrorismo".

Ao explicar o incidente, perto do Jardim Botânico de Washington, a porta-voz disse que a mulher recebeu uma ordem para estacionar o veículo, mas fez uma conversão para o sentido contrário da via e fugiu - batendo em outros dois carros e quase atropelando os policiais.

"Tiros foram disparados durante a tentativa de prender a suspeita", disse a porta-voz, que não detalhou se a ação foi realizada pelos policiais ou pela mulher.

O Departamento de Bombeiros da capital americana enviou ambulâncias para o local, mas ninguém foi atendido, disse o porta-voz Doug Buchanan.

O incidente fez com que um grande contingente policial se deslocasse até as imediações do Jardim Botânico de Washington. Várias ruas nas imediações foram fechadas e os parlamentares foram orientados a evitar a região. / AP e EFE