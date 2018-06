Polícia prende suspeito de estuprar menina A polícia da Índia anunciou ontem que um segundo suspeito de ter estuprado uma menina de 5 anos em Nova Délhi, no dia 15, foi preso no Estado de Bihar, no leste do país. O acusado, de 19 anos, foi detido na manhã do sábado. Segundo as autoridades, os registros de estupros mais que dobraram na capital indiana desde dezembro, depois do estupro coletivo de uma jovem que morreu após as agressões. Dados oficiais mostram que as denúncias de assédio sexual aumentaram seis vezes na capital.