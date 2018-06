Polícia prende suspeito de tiroteio em Washington

A polícia prendeu o suspeito do tiroteio que matou cinco pessoas em um shopping na cidade de Burlington, Estado de Washington, nos Estados Unidos.

O imigrante turco Arcan Cetin, de 20 anos, foi detido enquanto caminhava pela cidade de Oak Harbor, a cerca de 50 quilômetros do local do crime.

Segundo o policial Mike Hawley, Cetin não estava armado, não disse nada no momento da prisão e tinha sinais de estar desorientado. "Ele parecia um zumbi", disse o policial.

A polícia ainda não sabe a motivação dos assassinatos ou se Cetin conhecia alguma das vítimas. Quatro mulheres morreram no local do crime e um homem de 60 anos faleceu mais tarde, no hospital.

Arcan Cetin é um imigrante turco residente legalmente nos Estados Unidos. Não há indícios de terrorismo, mas os investigadores ainda não descartaram essa possibilidade.