Polícia procura suspeito de matar uma pessoa perto da Universidade de Utah

SALT LAKE CITY, EUA- Uma pessoa foi morta a tiros próximo ao campus da Universidade de Utah, em Salt Lake City, no oeste dos EUA, na noite segunda-feira 30. A polícia procura o suspeito, identificado como Austin Boutain, de 24 anos, "considerado armado e perigoso".

A universidade disse em sua conta no Twitter por volta das 21h (locais) que tiros haviam sido disparados no Red Butte Canyon, área ao lado leste da faculdade.

Equipes de ao menos oito órgãos de segurança estão na região, incluindo o FBI (polícia federal americana), com apoio de um helicópero.

Suspect in U of U Homicide is Austin Boutain, 24. Considered armed and dangerous. pic.twitter.com/hL7dZu7D8v — SLC Police Dept. (@slcpd) 31 de outubro de 2017