Polícia procura motivos de 'execução' nos Alpes franceses

PARIS - A polícia continua à procura do motivo do assassinato de membros de uma família britânica que estava viajando de férias pela França, em um caso que chocou a Grã-Bretanha. A família Hilli foi encontrada na quarta-feira dentro de um carro cravejado de balas, na região de Haute-Savoire, próximo ao Lago de Annecy, nos Alpes franceses.

O pai, a mãe e avó foram encontrados mortos, duas filhas sobreviveram. Um ciclista francês também foi encontrado morto a tiros perto do carro.

Vários jornais britânicos chamam nesta sexta-feira, 7, o ocorrido de "execução". O jornal britânico Daily Telegraph cita especulações de que o crime pode ter sido causado por uma briga de família e que os tiros foram dados por um assassino profissional contratado.

As únicas testemunhas são as filhas, que estão sob proteção policial. Zainad, de 7 anos, foi baleada três vezes e está em estado crítico, no hospital universitário de Grenoble.

Zeena, de quatro anos, não foi ferida, mas está em estado de choque. Ela foi encontrada viva sob os corpos dentro do automóvel oito horas depois do veículo ser localizado pelas autoridades.

Os policiais não puderam abrir as portas do carro temendo quebrar as janelas que haviam sido atingidas por balas e, com isso, comprometer o exame balístico. Um policial contou que bombeiros que examinaram o veículo pelos buracos das janelas não viram a criança, que, aterrorizada, não se mexeu.

Profissional

Três das quatro vítimas foram mortas com tiros na cabeça, o que reforçou a teoria de que se tratou de uma execução. Os mortos são Saad al-Hilli, de 50 anos, nascido no Iraque, sua esposa Iqbal e sua mãe, uma mulher sueca de 77 anos.

Eles moravam no condado de Surrey, no sudeste da Inglaterra. Acredita-se que o ciclista, Sylvain Mollier, de 45 anos, foi morto por ter passado pelo local na hora do crime.

O promotor francês Eric Maillaud, entretanto foi cauteloso: "Eu não vou dizer que foi profissional, o que eu vou dizer é que foi uma tremenda selvageria. O que é certo é que alguém teve a intenção de matar". Quinze cartuchos foram encontrados no local do crime.

A região visitada pelos britânicos é um popular destino turístico por seus esportes aquáticos e locais para praticar alpinismo. O presidente francês, François Hollande, prometeu que fará "tudo que for possível" para capturar os assassinos.

