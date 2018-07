Polícia realiza buscas em mais um tabloide britânico

LONDRES - A polícia do Reino Unido informou que está realizando buscas na redação de um segundo tabloide britânico. A ação é parte de uma ampla investigação sobre os grampos ilegais de telefones realizados pelo jornal News of the World.

A Scotland Yard disse nesta sexta-feira, 8, que uma redação na região central de Londres está passando por uma revista. Os policiais não divulgaram em princípio o nome do jornal em questão, mas ao serem questionados afirmaram que se trata do Daily Star Sunday.

Acredita-se que as buscas estão ligadas à prisão de Clive Goodman, ex-editor de assuntos da realeza do News of the World, que cumpriu uma sentença de prisão em 2007 por ter grampeado os telefones de auxiliares reais.

Goodman foi preso novamente hoje sob suspeita de ter feito pagamento de propina a policiais em troca de informações. As informações são da Associated Press.