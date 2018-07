Polícia reduz para 76 número total de mortos em ataques na Noruega

Atualizado às 16h02

OSLO - A polícia norueguesa corrigiu nesta segunda-feira, 25, para 76 o número total de mortes nos dois atentados ocorridos no país na sexta-feira, após reduzir de 85 para 68 o número de vítimas no encontro de jovens do Partido Trabalhista na ilha de Utoya, e elevar de 7 para 8 o de mortos no complexo governamental da capital, Oslo.

Veja também:

Vítimas postaram no Twitter antes de polícia ser avisada, diz ex-ministra

Extremista cristão planejou por 18 meses ataques terroristas na Noruega

Reis e súditos choram a tragédia norueguesa

TOLEDO: Por que a Noruega?

OPINIÃO: Terror em Oslo

VÍDEO: Os danos após a explosão em Oslo

Relembre ataques terroristas na Europa

O anúncio foi feito durante uma conferência de imprensa em Oslo. A polícia havia afirmado mais cedo que ainda procura por quatro pessoas desaparecidas na ilha de Utoya, que provavelmente teriam se afogado ao tentar fugir.

Os atentados ocorreram na sexta-feira, perpetrados por Andres Behring Breivik, um extremista cristão, que disse ter agido para para combater a "dominação muçulmana". Segundo a polícia, o suspeito afirmou haver "mais duas células" que atuam com o mesmo intuito.

Em Oslo, uma explosão atingiu um dos prédios do governo no centro da cidade. Na ilha, Breivik entrou vestido de policial e abriu fogo contra os jovens, que estavam reunidos para o acampamento anual do Partido Trabalhista.

De acordo com a lei norueguesa, Breivik pode ser sentenciado a um máximo de 21 anos de prisão. A sentença pode ser estendida se o prisioneiro for considerado uma ameaça à segurança pública.