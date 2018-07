Polícia reprime manifestantes no Bahrein

Os manifestantes ocuparam a rodovia depois do funeral de um oposicionista que havia sido morto durante um protesto na quinta-feira. Testemunhas disseram que o homem foi atropelado por um carro da polícia, o que foi negado pelo Ministério do Interior.

Os protestos da população, majoritariamente xiita, contra as políticas da monarquia sunita do Bahrein começaram há dez meses. A convite do rei Hamad bin Isa al Khalifa, a vizinha Arábia Saudita enviou tropas para reprimir as manifestações.