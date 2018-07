Centenas de pessoas enfrentaram a polícia chilena ontem em protestos contra uma homenagem ao ex-ditador Augusto Pinochet no Teatro Caupolicán, no centro de Santiago. A reunião incluía a exibição do documentário Pinochet, com uma visão positiva sobre o governo do ex-ditador (1973-1990). Um relatório oficial de 2011 estima em 40 mil o número de mortos, desaparecidos e torturados pelo regime.