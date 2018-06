Polícia reprime protesto de milhares por democracia no centro financeiro de Hong Kong

Em um comunicado, um porta-voz do governo de Hong Kong também pediu que os manifestantes deixassem as áreas do protesto tão pacificamente quanto possível.

A polícia de Hong Kong usou spray de pimenta, gás lacrimogêneo e cassetetes na tentativa de dispersar milhares de manifestantes pró-democracia no centro do centro financeiro mundial no fim de semana.

Os manifestantes pró-democracia desafiaram a polícia e se mantiveram firmes no centro do centro financeiro mundial nesta segunda-feira, num dos maiores desafios políticos para o governo chinês desde a repressão da Praça Tiananmen, há 25 anos.

(Reportagem de Twinnie Siu)