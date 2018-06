Polícia reprime protesto na Turquia

ANCARA - A polícia turca dispersou nesta terça-feira,1, em Ancara com canhões d'água milhares de partidários do principal partido da oposição ao primeiro-ministro Recep Erdogan, dois dias depois da vitória do AKP, o partido do governo, nas eleições regionais.

Os manifestantes pedem a recontagem dos votos e protestam contra denúncias de corrupção envolvendo Erdogan, no poder desde 2002.

O AKP manteve as prefeituras de Istambul e Ancara e ampliou sua votação em todo o país.

Na semana passada, às vésperas da eleição, o premiê ordenou a censura do Twitter e do YouTube para tentar evitar a divulgação de vídeos com as denúncias. A proibição acabou rechaçada pela Justiça turca. / REUTERS