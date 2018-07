Polícia resgata jovens perdidos nas catacumbas de Paris

A polícia de Paris afirma que os três se perderam nos subterrâneos na noite de segunda-feira, enquanto exploravam o local com uma turma de amigos. Quando eles não conseguiram sair das catacumbas os colegas avisaram a polícia, que os encontrou em segurança na tarde de quarta-feira.

A rede de túneis de Paris, com mais de 300 quilômetros de extensão, é muito profunda para que os telefones celulares funcionem no local. Construídas no final do século XVIII, as catacumbas parisienses funcionaram como cemitérios e guardam os ossos de milhões de pessoas. Em grande parte, as catacumbas estão fechadas ao público.

As informações são da Associated Press.