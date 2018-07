Polícia retira 13 corpos de posto de gasolina no México A polícia estadual de Michoacán, no oeste do México, encontrou 13 corpos em um posto de gasolina nesta segunda-feira. O porta-voz da promotoria de Michoacán, Jonathan Arredondo, disse que os corpos foram jogados perto de uma loja de conveniência no posto na manhã de hoje, na cidade de Zitacuaro.