Polícia retira caminhoneiros que bloqueiam ponte entre Canadá e EUA em protestos antivacina

A polícia canadense começou neste sábado, 12, a retirar caminhoneiros que bloqueiam uma ponte importante que liga o Canadá aos Estados Unidos. Trata-se do terceiro fim de semana de protestos de caminhoneiros autodenominado “comboio da liberdade”, que criticam medidas impostas pela pandemia do coronavírus, como a exigência de passaporte vacinal.

A ação foi conduzida pelo Serviço de Polícia de Windsor e pela Força Policial Nacional do Canadá. Mais de dez caminhões e carros bloqueavam a ponte neste sábado.

Em publicação no Twitter, a polícia de Windsor aconselhou as pessoas a evitarem a área. “Agradecemos a cooperação dos manifestantes neste momento e continuaremos focados em resolver a manifestação pacificamente”, disse.

No local do protesto, alguns dos manifestantes discutiram com a polícia, enquanto outros seguiram com protesto, cantando o hino nacional do Canadá. Após a chegada da polícia, um grupo chegou a desmontar uma barraca onde guardavam comida e suprimentos no local.

A ponte Ambassador, entre Windsor (Ontário) e Detroit (Michigan) é a travessia mais movimentada da fronteira EUA-Canadá e funciona como uma rota de abastecimento vital entre as montadoras de ambos os lados. A via transporta cerca de US$ 300 milhões em mercadorias por dia, principalmente para a indústria automobilística.

A ação policial acontece após um tribunal de Ontário ordenar nesta sexta-feira, 11, que os manifestantes encerrassem o bloqueio da ponte. O presidente da Corte Superior de Ontário, Geoffrey Morawetz, deu aos manifestantes o prazo de até as 19h desta sexta (20h de Brasília) para o encerramento dos protestos.

Também na sexta-feira, mais cedo, a Província de Ontário declarou estado de emergência e afirmou que emitiria pesadas multas, decretaria prisões e apreensões de veículos para acabar com o protesto que isolou Ottawa, capital canadense.

“Haverá consequências para essas ações, e elas serão severas”, disse o governador de Ontário, Doug Ford, um conservador. Ele também pediu aos manifestantes que encerrassem o “cerco” de Ottawa, que já dura mais de duas semanas, dizendo que eles mantêm os moradores da cidade como reféns.

Efeito global

A crise no Canadá levou a uma corrida online, particularmente na Europa, onde uma série de grupos antivacinas, antibloqueio, de extrema direita e conspiradores começaram a se reunir nos últimos dias sob a bandeira “Freedom Comvoy”, imitando os protestos canadenses.

Neste sábado, na França, a polícia disparou gás lacrimogêneo contra manifestantes que bloqueavam o tráfego na Champs-Élysées, no centro de Paris. Milhares de carros, trailers e caminhões chegaram a Paris vindos de toda a França nos últimos dias para protestar contra o passaporte de vacinas do governo francês e outras medidas impostas pela pandemia.

As autoridades francesas prometeram uma resposta firme em casos de bloqueio de tráfego. A força policial de Paris enviou mais de 7 mil policiais, que empurraram os manifestantes para fora das estradas e rebocaram veículos na Champs-Élysées. A polícia disse que distribuiu mais de 330 multas e prendeu 44 pessoas. / NYT