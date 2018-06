Polícia retira grevistas de estação de metrô de Atenas

Dezenas de grevistas haviam erguido barricadas na estação depois de o governo emitir a rara ordem de mobilização civil em resposta à recusa dos trabalhadores de encerrar a greve. Caso não cumpram a ordem, eles podem ser presos.

Um grupo da polícia removeu os grevistas da estação, enquanto outro grupo bloqueou ruas que levam ao local para evitar que outros manifestantes que começavam a se reunir chegassem ali. Não houve relatos de violência e os trabalhadores não mostraram resistência. O bloqueio à área onde fica a estação deve prosseguir durante a tarde.

Os funcionários do metrô protestam contra os planos do governo de descartar os contratos atuais como parte de uma reforma ampla do pagamento do setor público e os sindicatos afirmam que isso resultará em reduções de até 25% nos pagamentos do setor. Atenas está sem serviço de metrô há nove dias.

Os outros serviços de transporte público da cidade também estão paralisados nesta sexta-feira, em apoio aos metroviários, o que provoca lentidão nas ruas da capital grega. As informações são da Associated Press.