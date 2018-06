Polícia retira peça de avião encontrada perto do WTC A polícia de Nova York utilizou nesta quarta-feira um sistema de guindastes para retirar uma possível parte de um dos aviões envolvidos nos ataques de 11 de setembro de 2001 do vão entre dois prédios perto do local onde ficava o World Trade Center. Exames médicos mostraram que não existe nenhum vestígio de corpos de vítimas no local.