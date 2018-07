Polícia russa prende ativistas e impede protestos

Os organizadores não receberam permissão para fazer o protesto, o último de uma série realizada no fim de cada mês com 31 dias. O número corresponde ao Artigo 31 da Constituição Russa, que garante tal liberdade.

Pequenos protestos foram realizados neste sábado em outras cidades russas, mas são separados das manifestações que atraíram milhares de pessoas em busca de eleições livres e do fim do regime do premiê Vladimir Putin. As informações são da Associated Press.