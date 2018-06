Polícia saudita prende garota que aparece de minissaia em vídeo 

RIAD - A Polícia da Arábia Saudita prendeu uma mulher que postou nas redes sociais um vídeo no qual aparece usando uma minissaia e um top enquanto caminha por um vilarejo saudita, de acordo com um comunicado oficial divulgado pela TV CNN.

A mulher, que está sendo questionada pela polícia Riad, afirmou que o vídeo foi publicado por uma conta abribuída a ela sem seu conhecimento", de acordo com o comunicado. Segundo a polícia, o caso será enviado ao departamento de processo-geral na capital, Riad.

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) July 16, 2017

No domingo, o porta-voz da presidência da Comissão para a Promoção da Virtude e a Prevenção ao Vício - também conhecida como polícia religiosa - disse que o grupo estava monitorando a questão e tomando os "passos necessários" para lidar com o vídeo viral com a "garota em roupas ofensivas".

A Arábia Saudita segue uma interpretação rígida da lei islâmica. As mulheres no país são obrigadas a usarem roupas soltas, conhecidas como abaya, e as sauditas necessariamente têm de cobrir o cabelo.

O vídeo mostra a mulher andando pelas ruas vazias da cidade histórica de Ushaiager, segundo a polícia. Autoridades na cidade pediram ao governo da província para que tome medidas contra a mulher.

No Twitter, houve uma disputa de hashtags, parte pedindo a prisão da mulher, parte a liberdade para se usar o que quiser e isso não ser um crime.