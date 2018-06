Polícia sul-coreana faz buscas por empresário ligado a naufrágio

ANSEONG, COREIA DO SUL - Milhares de policiais e promotores sul-coreanos realizaram uma busca em um complexo religioso nesta quarta-feira, 11, por um empresário ligado à empresa proprietária do barco que naufragou no país em abril, matando centenas de pessoas. Esta é a segunda busca feita no local.

Helicópteros sobrevoaram a área enquanto policiais vasculhavam os vários prédios do grande complexo. Religiosos seguiam os policiais, alguns cantando hinos e outros gritando "vamos lutar contra os promotores e a polícia!"

O empresário Yoo Byung-un, que também é fotógrafo e já foi preso por fraude, é o homem mais procurado da Coreia do Sul. Yoo, que tem mais de 70 anos e é cofundador de uma igreja, é procurado por acusações de fraude contábil, negligência e evasão de impostos.

Ele é ligado a uma rede de holdings de negócios, a I-One-I, empresa de investimentos que pertence a seus filhos e era dona da companhia de navegação Chonghaejin Marine, proprietária da balsa Sewol, que afundou na costa sudoeste da Coreia do Sul em 16 de abril.

Dos 476 passageiros e tripulantes a bordo, 339 eram crianças e professores da mesma escola. Apenas 172 pessoas foram resgatadas vivas. / REUTERS