Polícia tenta dispersar manifestantes em Kiev

A intervenção da polícia no acampamento na Praça da Independência aconteceu mesmo após a visitas de dois diplomatas do Ocidente que tentaram diminuir as tensões entre a oposição e o presidente ucraniano, Víktor Yanuovich.

A polícia tentou desmantelar barricadas ao redor do acampamento, mas enfrentou a resistência dos manifestantes. A polícia assumiu uma posição nos perímetros do acampamento. Fonte: Associated Press.