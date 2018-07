Polícia teria passado informações para jornal Sobreviventes dos ataques terroristas a Londres, em 2005, acusaram ontem a polícia londrina de ter passado informações confidenciais para o tabloide News of the World, fechado há duas semanas por envolvimento no escândalo de escutas ilegais na Grã-Bretanha. De acordo com uma associação de familiares de vítimas dos ataques, agentes da Polícia Metropolitana de Londres venderam - ou simplesmente deram - números de celular, de telefones fixos e endereços residenciais a jornalistas do tabloide.