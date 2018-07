Polícia troca tiros com islamistas e mata 16 Fontes do governo e da polícia do Mali informaram ontem que 16 pessoas, apresentadas como radicais islâmicos, morreram na noite de sábado em uma cidade da região de Segu, no centro do país. O tiroteio foi confirmado por diversas fontes militares malinesas. Autoridades locais, no entanto, não confirmaram se a troca de tiros representaria ou não um avanço dos grupos separatistas jihadistas que controlam há cerca de cinco meses o norte do Mali e defendem a adoção da sharia (lei islâmica) no país.