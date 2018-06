Polícia turca deixa praça ocupada por manifestantes A polícia da Turquia começou a deixar a Praça Taksim, em Istambul, palco de dois dias de violentos confrontos entre manifestantes e policiais em função de um projeto do governo de reforma de um parque local. Milhares de manifestantes ocuparam o local, enquanto as forças policiais levantavam as barricadas em torno de um parque na região e começaram a se retirar neste sábado, 1. As informações são da Dow Jones.