Polícia turca detém homem que carregava bomba falsa A polícia turca deteve, nesta quinta-feira, um homem que chegou perto do gabinete do primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan com uma bomba falsa, informou o ministro do Interior Muammer Guler. Segundo ele, o incidente não tem ligação com terrorismo e, aparentemente, o homem sofre com problemas psicológicos.