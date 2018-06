Polícia ucraniana investiga assassinato de juiz A polícia ucraniana está investigando o sinistro assassinato de um juiz, Volodymyr Trofimov, de 58 anos, da esposa e do filho do magistrado, além da namorada do filho, cujos corpos decapitados foram descobertos no apartamento da família, na cidade de Kharkov, no leste da Ucrânia, no domingo. As cabeças dos corpos estão desaparecidas, disse nesta segunda-feira o ministro do Interior, Vitaly Zakharchenko.