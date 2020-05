Polícia usa gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar manifestantes em Hong Kong

Pequim - A polícia de Hong Kong usou gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar manifestantes antigovernamentais neste domingo, 24, enquanto milhares se aglomeravam nas ruas para protestar contra o plano de Pequim de impor diretamente leis de segurança nacional à cidade para inibir a autonomia do território. A manifestação ocorre quando o governo da cidade procurou tranquilizar os investidores públicos e estrangeiros sobre as leis que mexeram nos mercados financeiros e foram repreendidas por governos estrangeiros, grupos internacionais de direitos humanos e lobbies de negócios.

Multidões lotaram o movimentado distrito comercial de Causeway Bay, onde os manifestantes gritaram palavras de ordem, como "Revolução do nosso tempo. Liberte Hong Kong "," Lute pela liberdade, fique com Hong Kong" e "Independência de Hong Kong, a única saída”. A polícia alertou às pessoas presentes na manifestação que não violassem a proibição de reuniões de mais de oito pessoas, impostas para conter a propagação do coronavírus. Alguns manifestantes tentaram montar bloqueios de estradas.

Leia Também China avança para tomar poder total em Hong Kong

O protesto é uma resposta às ações do Partido Comunista Chinês, que busca impor por decreto uma ampla lei de segurança nacional em Hong Kong durante a reunião anual do seu principal organismo político, informaram funcionários, criminalizando “a interferência estrangeira”, assim como juntamente com atividades secessionistas e a subversão do poder do Estado.

Trata-se da medida mais audaciosa implementada por Pequim para inibir a autonomia de Hong Kong e trazer para o seu controle total o centro financeiro global, ao mesmo tempo em que trabalha para reformular a estrutura de “um só país, dois sistemas” que permitiu ao território um certo grau de autonomia nos últimos 23 anos.

A China descartou as queixas de outros países sobre a legislação proposta como "intromissão", dizendo que as leis propostas são necessárias e não prejudicarão a autonomia de Hong Kong ou investidores estrangeiros. "Essas reivindicações radicais e violência ilegal são extremamente preocupantes", disse o secretário-chefe Matthew Cheung em um post no blog, referindo-se a uma reação contra as leis propostas, bem como a protestos contra o governo que assolaram a cidade durante meses a partir de junho do ano passado. A reação se intensificou no sábado, quando cerca de 200 figuras políticas de todo o mundo disseram em comunicado que as leis propostas dizem que as leis propostas são "um ataque abrangente à autonomia da cidade, estado de direito e liberdades fundamentais".

As manifestações ocorrem em meio a preocupações com o destino da fórmula "um país, dois sistemas" que governa Hong Kong desde o retorno da antiga colônia britânica ao domínio chinês em 1997. O acordo garante à cidade amplas liberdades não vistas no continente, incluindo uma imprensa livre e judiciário independente. A manifestação de domingo foi inicialmente organizada contra um controverso projeto de hino nacional, previsto para segunda leitura no órgão legislativo da cidade na quarta-feira. As leis de segurança nacional propostas provocaram pedidos de mais pessoas para ir às ruas.

Hong Kong tornou-se cada vez mais um peão nas relações deterioradas entre Washington e Pequim, e os observadores aguardam sinais de resignação a serem derrotados entre a comunidade local em geral ou indicações de que os ativistas estão se preparando para um novo desafio. Os protestos antigovernamentais do ano passado mergulharam a cidade em sua maior crise política em décadas, atingiram a economia e representaram o maior desafio popular ao presidente Xi desde que ele chegou ao poder em 2012.