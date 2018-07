Polícia volta a reprimir protesto de mineiros Centenas de policiais sul-africanos dispararam bombas de gás lacrimogêneo e munição de borracha contra mais um grande protesto de trabalhadores de uma mina em Marikana, região próxima à capital, Pretória. Em 14 de agosto, a cidade foi palco do mais violento confronto na África do Sul desde o fim do apartheid, quando 34 mineiros morreram e 70 ficaram feridos em meio aos distúrbios. Ontem, policiais apreenderam centenas de facões e outras armas dos trabalhadores, segundo autoridades sul-africanas.