Policiais do Kosovo são feridos em confrontos com civis Um porta-voz da polícia do Kosovo, Brahim Sadriu, disse que um policial foi seriamente ferido após ter sido atacado em uma emboscada no norte kosovar, em meio ao aumento da tensão entre os sérvios e albaneses locais. Segundo ele, o policial foi atingido em um tiroteio perto da cidade de Zubin Potok, durante uma operação do governo kosovar, formado por albaneses étnicos, para aumentar o controle no norte da ex-província, majoritariamente sérvio.