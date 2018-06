Policiais esvaziam terminal de aeroporto alemão por problemas com segurança

BERLIM - Um terminal do aeroporto de Colônia-Bonn, na Alemanha, foi esvaziado nesta segunda-feira, 30, após uma pessoa conseguir passar pela segurança sem fazer a checagem, disse uma porta-voz da Polícia Federal do país. A pessoa era um espanhol de 62 anos.

"Ele simplesmente queria achar o caminho mais rápido para o avião", disse a porta-voz da polícia federal. O Terminal 1 foi bloqueado e esvaziado, mas agora volta gradualmente ao normal, acrescentou a funcionária.

Cinco aviões ficaram em solo, disse o aeroporto em comunicado. Eles foram obrigados a retornar a sua posição de embarque para uma nova revista de segurança dos passageiros a bordo, segundo a porta-voz policial. As chegadas e partidas do Terminal 2 prosseguiram como esperado.

De acordo com o jornal Rheinische Post, uma unidade de cães policiais chegou a revistar o terminal e os aviões afetados em busca de explosivos.

Em março, no mesmo aeroporto, uma pessoa havia passado pela área de segurança sem ser checada. Posteriormente, descobriu-se que uma policial à paisana havia deixado de passar pela verificação.

A Alemanha é um dos piores países da Europa com relação às regras de segurança aérea e perde apenas para a Grécia no cumprimento de itens básicos de proteção aos passageiros, segundo um relatório confidencial do principal órgão de monitoramento do setor de aviação europeu, documento ao qual o jornal Wall Street Journal teve acesso em abril. /Dow Jones Newswires e EFE