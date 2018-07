A onda de ataques tem minado a confiança entre a coalizão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), liderada pelos EUA, e seus parceiros afegãos, lançando dúvidas sobre a capacidade de as autoridades do Afeganistão manterem a segurança após a retirada das tropas de combate estrangeiras em 2014. As informações são da Associated Press.