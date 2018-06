Policial branca que matou negro desarmado é solta após pagar fiança de US$ 50 mil

TULSA, OKLAHOMA - Uma agente policial branca de Tulsa, em Oklahoma, que matou um homem negro desarmado, cujo veículo havia quebrado e bloqueado uma estrada, se entregou às autoridades nesta sexta-feira, 23, de acordo com registros oficiais.

Betty Shelby, de 42 anos, entrou na delegacia pouco depois da 1h local (3h em Brasília) e respondeu às acusações de homicídio em primeiro grau com relação à morte de Terence Crutcher, de 40 anos. Contudo, cerca de 20 minutos depois, ela foi solta após pagar uma fiança de US$ 50 mil. Betty ainda deverá comparecer ao tribunal para prestar depoimento no dia 30 de setembro.

Documentos do escritório de Tulsa apontam que Betty exagerou em sua atuação como policial, o que agravou a situação e fez com que ela atirasse em Crutcher na sexta-feira, segundo advogados.

Veja abaixo: Vídeo mostra policial matando homem negro desarmado nos EUA

O episódio, que foi registrado em vídeo, intensifica ainda mais a tensão racial nos EUA e os confrontos entre a população negra e policiais brancos, além de ressaltar o debate sobre o uso excessivo da força policial contra minorias e alegações de preconceito racial dos agentes americanos. /ASSOCIATED PRESS e REUTERS