Policial da equipe que matou Jean Charles treina time olímpico britânico, diz jornal

O diário britânico The Times traz neste domingo uma entrevista com com Andy Halliday, um ex-policial que integrou a equipe responsável pela morte do eletricista brasileiro Jean Charles de Menezes, e que agora é o treinador do time de hóquei olímpico da Grã-Bretanha.

Jean Charles foi morto a tiros no dia 22 de julho de 2005, dentro da estação de metrô de Stockwell, no Sul de Londres, após os policiais terem-no confundido com o autor de um ataque fracassado no dia anterior.

Na ocasião, Londres estava ainda abalada pelos atentados coordenados realizados no dia 7 de julho daquele ano, que mataram 52 pessoas.

''Quando descobrimos no dia seguinte (que haviam matado a pessoa errada) foi horrível. Eu até me lembro onde eu estava: sentado em uma das salas do nosso QG. Um homem inocente havia sido morto. Um homem de família como nós. É um golpe forte'', disse Halliday.

Halliday conta ter se sentido ''perturbado pessoalmente por uma semana, semanas, talvez meses depois'', mas justifica a ação da polícia, dizendo que ''genuinamente pensamos que estávamos confrontando um terrorista suicida''.

'Coisa certa'

Ele ainda acrescenta que, ''profissionalmente, foi a coisa certa a se fazer''. ''Se tivéssemos de fato confrontado um terrorista naquele dia, teríamos sido saudados como heróis''.

Halliday passou quase 30 anos na Polícia Metropolitana de Londres e integrava a divisão de armas da corporação. Ele conta que após a morte do brasileiro perdeu o entusiasmo em trabalhar no setor armado da polícia.

Os policiais britânicos, de um modo geral, não andam armados, exceto por divisões especiais, como à que Halliday pertencia.

Pouco após o incidente e após ter recebido acompanhamento do programa pós-traumático da polícia, ele deixou a corporação e retomou o hóquei, esporte que ele havia praticado a juventude.

Ele conta que as Olimpíadas os eventos que se seguiram aos atentados de 7 de julho de 2005 sempre estiveram ''estranhamente interligados'' em sua vida.

No dia em que foi interrogado pela Comissão Independente de Queixas contra a Polícia (IPCC, na sigla em inglês), Halliday foi também entrevistado para ser o treinador da equipe olímpica sub-21 da Grã-Bretanha e os ataques de 7 de julho ocorreram um dia após a Grã-Bretanha ter sido oficialmente escolhida como país-sede dos Jogos de 2012.

''Como consequência desses dois enormes eventos, o rumo da minha vida mudou consideravelmente'', afirmou.