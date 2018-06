Policial de Ohio, acusado de matar dois suspeitos negros desarmados, é absolvido

Treze policias participaram de uma perseguição em alta velocidade que levou a morte de Timothy Russell e Malissa Williams, em 29 de novembro de 2012. No entanto, apenas Brelo foi acusado criminalmente.

Os promotores disseram que Brelo esperou até que o carro parasse e não representasse mais uma ameaça aos policiais e, então, disparou 15 vezes pelo parabrisas do veículo. Se fosse condenado, Brelo teria pego 22 anos de prisão.

A absolvição do policial acontece em um momento de tensão racial em todo o país, em uma onda de protestos por mortes de suspeitos negros nas mãos de policiais brancos. Um grupo acompanhou o veredicto do lado de fora do tribunal e protestou contra a decisão do juiz. Fonte: Associated Press.