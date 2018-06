Policial que atacou Pussy Riot foi responsabilizado

A banda Pussy Riot esteve por cinco dias em Sochi nesta semana, gravando imagens para seu novo vídeo. Um grupo de cossacos com chicotes as atacaram no centro de Sochi na quarta-feira, minutos depois de iniciarem uma apresentação.

Hoje, Kozak insistiu na tese de que o grupo Pussy Riot "veio com o objetivo de provocar um conflito", e adicionou que o "conflito" que tiveram foi com "residentes locais". A mídia local informou ontem que o cossaco em questão foi multado, mas não o identificou. Fonte: Associated Press.