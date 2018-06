Policial que matou negro desarmado nos EUA paga fiança e é solto

WASHINGTON - O policial branco de 25 anos Ray Tensing, acusado de matar um homem negro desarmado com um tiro na cabeça em Cincinnati, no Estado de Ohio, nos Estados Unidos, saiu nesta quinta-feira, 30, da prisão após pagar 10% da fiança de US$ 1 milhão estabelecida pela juíza.

O Departamento de Polícia do condado de Hamilton informou em seu site que Tensing deixou a prisão às 18h45 (19h45 horário de Brasília) após pagar parte da fiança, e que o acusado esteve "sob vigilância para evitar suicídio" durante o tempo que passou atrás das grades.

O advogado de Tensing garantiu em comunicado que "pessoas de todo o país" se ofereceram na internet para ajudar a arrecadar o valor referente a sua fiança.

O jovem ex-policial, cuja próxima audiência foi fixada para o dia 19 de agosto, havia se declarado inocente quando compareceu pela primeira vez ao tribunal.

Tensing se entregou na quarta-feira às autoridades após ser acusado formalmente de homicídio pela morte de Samuel Dubose, de 43 anos, que foi parado porque circulava em um veículo que estava sem a placa da frente.

Na audiência, que aconteceu no tribunal do condado de Hamilton, parte do público presente na sala começou a aplaudir após a fiança ser fixada, e a juíza Megan Shanahan teve que fazer um apelo para se manter a ordem. "Esta é a sala de um tribunal", ressaltou Shanahan, enquanto Tensing, vestido com uma roupa de presidiário, se limitou a inclinar a cabeça e fechar os olhos.

Até a semana passada, Tensing era policial da Universidade de Cincinnati, posto do qual foi demitido em razão do incidente, que ele mesmo gravou em vídeo com uma câmera que levava presa ao uniforme. A gravação foi crucial para a acusação contra o agente, cuja versão do fato contradisse as imagens. /EFE