Policial salafista é suspenso na Alemanha Ali K., um agente de polícia da cidade alemã de Duisburg, foi suspenso de suas atividades após usar seu acesso a informação confidencial para ajudar um grupo islâmico radical do país. Ali, membro do grupo salafista, alertava aos líderes quando a inteligência estava monitorando as reuniões e atos dos integrantes.