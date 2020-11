Política coloca vizinho contra vizinho nos EUA à medida que o dia da eleição se aproxima

WASHINGTON - Uma democrata da Carolina do Norte mudou sua filiação eleitoral, com medo de ser contabilizada em um Estado vermelho (republicano). Um republicano em Washington parou de falar com seus vizinhos democratas e mentiu para os pesquisadores sobre seu apoio ao presidente Trump, chamando-se membro da "maioria silenciosa".

Em todos os Estados Unidos, sinais políticos foram incendiados, carros foram vandalizados e brigas e gritos se intensificaram nos últimos dias da mais tóxica temporada de eleições em mais de meio século.

Em meio à erosão do discurso político, o medo de retaliação se espalhou, jogando vizinho contra vizinho e esmagando o intercâmbio político que alimenta uma democracia próspera, dizem os especialistas. Alguns americanos dizem que retiraram as placas dos pátios eleitorais e abandonaram as redes sociais com medo de serem alvos físicos. As vítimas geralmente são minorias políticas: eleitores azuis nos Estados vermelhos e eleitores vermelhos nos Estados azuis.

“Como chegamos a este lugar onde expressar nossas crenças políticas é praticamente uma declaração de guerra?” perguntou Beth Dorward, 56, uma editora de Maineville, Ohio, que se preocupa em ser marcada por suas crenças políticas liberais. Seus cartazes apoiando o candidato democrata à presidência, Joe Biden, estão em sua mesa de centro sob uma pilha de contas.

As ameaças afetaram eleitores de costa a costa. Uma família da Pensilvânia recebeu seis tiros em sua placa de apoio a Biden no início de outubro, de acordo com relatos da mídia local. Uma mulher do Alabama com uma placa de Biden em frente a sua casa disse ao noticiário local que acordou com a palavra “Trump” pintada com spray laranja brilhante no capô de seu Honda Civic branco.

Um comboio de caminhões com bandeiras de Trump perseguiu agressivamente um ônibus de campanha de Biden recentemente em uma estrada interestadual perto de Austin. O vídeo da perseguição se tornou viral nas redes sociais.

Apoiadores de Trump também foram alvos. Um vídeo que circula online mostra um homem arrancando a bandeira Trump de um carro durante um desfile de apoio ao presidente em Orange County, Califórnia, no início de outubro. Até o chefe do conselho eleitoral do condado de Georgetown, na Carolina do Sul, foi varrido por tensões políticas quando os republicanos locais disseram que viram ele e sua esposa desfigurando um cartaz de Trump. Dean Smith, um veterano de 15 anos no conselho, renunciou alguns dias depois, relatou o Coastal Observer.

Em uma pesquisa feita pela Escola de Direito da Marquette University, mais de 1 em cada 3 eleitores de Wisconsin disseram que pararam de falar sobre política com pelo menos uma pessoa por causa de divergências sobre a eleição presidencial. É aproximadamente a mesma porcentagem total de 2016, mas os democratas mostraram especificamente um salto: cerca de 46% disseram que abandonaram as conversas políticas este ano, em comparação com 39% em 2016.

Os democratas também têm muito mais probabilidade de ficar calados do que os do outro lado do corredor político, de acordo com a pesquisa: 28% dos republicanos entrevistados disseram que pararam de falar sobre política com alguém.

O medo criado por ameaças e violência tem um efeito negativo no processo político do país, disse Katherine Cramer, professora de ciência política da Universidade de Wisconsin em Madison.

“As pessoas estão cada vez mais vendo as pessoas do lado oposto como menos que humanas”, disse ela. “Quando você vê os oponentes como inimigos, fica muito difícil para a democracia persistir.”

O Washington Post se comunicou com 98 eleitores em 33 Estados que disseram ter escondido ou mentido abertamente sobre suas opiniões políticas por medo de danos físicos, assédio online ou vandalismo. Alguns desses temores são alimentados por encontros ao vivo, enquanto outros disseram que imagens de homens armados em protestos e locais de votação e notícias sobre violência política aumentaram sua ansiedade.

Suzanne Tollefson, uma advogada da Califórnia de uma área dominada pelos republicanos no sopé da Sierra Nevada, sempre enfrentou algumas críticas por apoiar os democratas em sua cidade. Quando ela apoiou Barack Obama em 2008, uma foto dela como Hitler foi grampeada em sua caixa de correio.

Mas este ano, o nível de vitríolo a desgastou.

“Caminhões suspensos” com as bandeiras dos confederados e Trump são comuns, ela disse, assim como os adesivos que dizem “Make America Beautiful - Kill a Liberal”. A sede do condado quase foi fechada no início deste verão por causa de um boato de que a antifa estava chegando para incendiar qualquer casa que tenha uma bandeira dos EUA na frente.

Ela agora só compartilha seus pensamentos com pessoas em quem pode confiar, disse. Com outras pessoas, ela permanece neutra, fica quieta e olha por cima do ombro.

“Esta é a primeira vez em minha vida que tenho medo de meus concidadãos”, disse Tollefson, 57. “Estou triste e zangada com a autocensura, porque ela não é totalmente voluntária; origina-se de um lugar de medo e sobrevivência. Estou exaustoa de preocupação e ódio.”

Do outro lado do país, Kelly McNamara, 57, assistente de um capelão militar aposentado no sudoeste da Carolina do Norte, disse que não sabia quantos apoiadores de Trump viviam em seu enclave fechado até que viu as bandeiras e placas de quintal aparecendo neste ano. Ela disse que recentemente foi ao conselho eleitoral para alterar seu registro eleitoral de democrata para não afiliada, "para que meus vizinhos não pudessem me procurar".

Seus temores aumentaram quando ela viu homens com cabeças raspadas, barbas compridas, uniformes de batalha e armas montando guarda do lado de fora de um local de votação em sua pequena cidade de Rutherfordton, disse ela.

“Tenho medo de deixar meus vizinhos saberem como voto em caso de guerra civil. Por estar em um condomínio fechado, eu me sentia mais protegida, mas agora sei que estou trancada comapoiadores de Trump, e é em uma montanha, então quase todo mundo tem armas”, disse McNamara, que também tem armas.

Alguns culpam Trump pelo aumento da tensão e da violência, dizendo que sua hesitação em condenar os supremacistas brancos e grupos de extrema direita fortemente armados enviou um sinal aos apoiadores de que algum nível de violência é aceitável na política dos EUA.

Uma pesquisa de outubro da Fox News descobriu que 58 por cento dos americanos disseram que a forma como Trump fala sobre desigualdade racial e polícia está levando a um aumento nos atos de violência, com cerca de 38 por cento acreditando o mesmo sobre Biden.

O reverendo WJ Rideout III, um eleitor independente que pastoreia a Igreja do Povo de Deus em Roseville, Michigan, falou sobre o plano de sequestro da governadora de Michigan, a democrata Gretchen Whitmer, ao explicar sua relutância em discutir política com algumas pessoas.

“Este é o ciclo de votação mais secreto e silencioso que vimos em anos, apenas porque todos estão muito preocupados com a segurança”, disse Rideout, de 52 anos. “As pessoas sentem que os apoiadores de Trump vão prejudicá-las”.

Para apoiadores silenciosos de Trump, o medo de doxing e outros assédios online de multidões digitais silenciaram seu discurso político. As cidades que sofrem vandalismo por parte de atores de extrema esquerda aumentam suas preocupações com a retaliação por suas opiniões políticas, eles disseram.

Bill, um morador do subúrbio de Plano, em Dallas, que falou sob a condição de que apenas seu primeiro nome fosse usado, disse que está inclinado a votar em Trump. Mas, ao contrário das eleições anteriores, ele está mantendo essas opiniões para si mesmo. O homem de 56 anos teme que, se expressar publicamente suas tendências políticas, as pessoas nas redes sociais o localizem e assediem a ele ou sua família.

Bill, que trabalha com vendas, atribui grande parte das tensões aos manifestantes de extrema esquerda, incluindo apoiadores da rede de extrema esquerda vagamente organizada conhecida como antifa.

“Aconteceram muitas coisas malucas por aí...E há muitas pessoas que parecem estar procurando alguma coisa ”, disse ele. “Não é seguro para mim. Não é seguro para minha família. ”

John Snider, 75, um financista imobiliário em Spokane, Washington, também acredita que atores de esquerda são mais propensos a cometer violência política do que aqueles de direita e disse que o risco de ser chamado de racista interrompeu suas conversas com os vizinhos liberais. Seus amigos, republicanos que acham que os últimos quatro anos foram bons para suas contas bancárias, desligam ou mentem para os pesquisadores e dizem que são a favor de Biden, disse ele.

“É por isso que acho que as pesquisas estão erradas”, disse Snider. “Somos a maioria silenciosa. É assim que nos vemos. Mantenha sua boca fechada."

Outros eleitores dizem que estão permanecendo firmes em expressar seus pontos de vista em face do conflito político e da intimidação, pelo menos até certo ponto.

Karan Ciotti, 56, uma advogada de Houston, disse que parou de usar seu colar de ouro V-O-T-E depois que um colega o criticou como uma "declaração política". Ela também parou de interagir com dois vizinhos que fizeram comentários que ela sentia serem racialmente insensíveis em relação às pessoas não-brancas.

Mas Ciotti, que é branca, continua exibindo uma placa de "Ódio não tem casa aqui" em seu jardim, mesmo depois que sua associação de proprietários lhe enviou uma carta pedindo para removê-la. A placa ficará lá pelo menos até depois da eleição, disse ela, acrescentando que ela está "orando para que as pessoas fiquem menos tensas quando acabar".

No sul da Flórida, ativistas e candidatos democratas têm lutado nas últimas semanas para conter uma onda de furtos e abusos de grupos de extrema direita como os Proud Boys, disse Diaundrea Sherill, presidente do Miami-Dade Young Democrats. Em uma recente caravana democrata, Sherill disse que apoiadores de Trump apareceram e questionaram os apoiadores de Biden.

Mas Sherill, 31, disse que está determinada a expressar de forma visível e vocal seu apoio a seus candidatos preferidos e acredita que a maioria dos eleitores jovens também o fará.

“Os mais jovens são desafiadoresamente abertos sobre quem eles apóiam”, disse Sherill. “A geração mais velha pode não ser assim, mas a geração mais jovem é muito ousada e está disposta a dizer em quem está votando.”

Trish Collins, uma enfermeira em Unionville, Connecticut, disse que questionou se deveria anunciar seu apoio a Biden depois de ouvir histórias de seus amigos e vizinhos sobre placas de quintal danificadas e olhares carrancudos de motoristas que passavam. Quando ela viu a cobertura da imprensa sobre confrontos armados em protestos e comícios políticos e a suposta conspiração para sequestrar Whitmer, sua ansiedade aumentou.

“Já passei por muitas eleições, mas nunca antes tive medo de que alguém viesse à minha casa e fizesse algo porque eu tinha uma placa no meu quintal”, disse ademocrata de 54 anos, cuja placa de Hillary Clinton foi roubada de seu quintal em 2016. “Você costumava ver as pessoas sempre colocando adesivos em seus carros. Mas agora você ouviu que ninguém está fazendo isso porque as pessoas temem que alguém faça alguma coisa com seus carros quando estiverem fora. ”

Collins agonizou por vários dias pensando se deveria ou não colocar seus cartazes em apoio a Biden. Finalmente, algumas semanas atrás, ela decidiu ir em frente - colocando duas placas de Biden e uma placa que diz “Dump Trump” em seu quintal.

Poucos dias depois, um vizinho mais velho se aproximou dela com um sorriso.

“Ela nos agradeceu por colocar as placas, porque tinha muito medo de fazê-lo”, disse Collins. A ansiedade terá valido a pena, disse ela, se apenas "uma pessoa passar por minha casa e olhar para as minhas placas e disser:‘ Quer saber, vou votar ’”.