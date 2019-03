'Política de não-intervenção brasileira não pode ser violada', diz embaixador

O diplomata Marcos Azambuja, ex-secretário-geral do Itamaraty que foi embaixador brasileiro na França e na Argentina entre os anos 1990 e 2000, e atual conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), acredita que o Brasil tem muito a ganhar com a entrada do país na OCDE. Apesar do ponto de sucesso na visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, Azambuja afirma que entrar na Otan pode ser um risco para o Brasil, e que Bolsonaro não deveria deixar em aberto a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela.

Quais as vantagens de o Brasil entrar na OCDE?

A OCDE gera credibilidade. É um clube que tem regras e sócios prestigiosos. De modo que ser membro da OCDE confere uma espécie de selo de qualidade, porque é um país que segue certas regras internacionais. Portanto seria bom para o Brasil. Nós já somos muitos próximos da OCDE, temos um vínculo próximo, não é membro pleno mas está em todos os conselhos, somos quase já membros da OCDE. Por outro lado, é bom para a OCDE ter o Brasil dentro. Isso não tem sido mencionado, é como se o Brasil pleiteasse algo só em vantagem própria. A OCDE perdeu nas últimas décadas estatura, porque grandes economias saíram: Rússia, China, Índia, Brasil. É bom para o Brasil estar dentro do clube, mas é bom para o clube ter o Brasil como sócio.

O Brasil teria mais a ganhar do que a OCDE, não?

É uma via de mão dupla. É como se o brasil fosse um postulante, apenas. Mas o Brasil traz para a OCDE status, prestígio e maior representatividade, coisa que ela não tem hoje.

Mas as exigências americanas não são exageradas?

É uma conta muito complicada de fazer. Eu sou da opinião de que o Brasil deve entrar sem condicionalidades, sem abrir mão de nada. Da mesma maneira que a Coreia é membro sem ter aberto mão disso, a Turquia entrou na OCDE sem abrir mão dessas vantagem da OMC. O Brasil não pode abrir mão de nada, deve entrar sem condicionalidade.

O Brasil levantou a exigência de vistos mas o governo americano não se comprometeu a fazer o mesmo.

A reciprocidade é uma regra de grande simplicidade quando há simetria de interesses. Quando as relações são assimétricas, a reciprocidade stricto sensu não faz sentido. O Brasil não tem que nenhum australiano venha para o Brasil procurar empregos. Ou um japonês, um canadense, um australiano. Muito menos um americano. Esses países acham que um brasileiro que vai lá pretende emprego ou permanência. Portanto, a reciprocidade não funciona, porque as realidades objetivas são totalmente diferentes. Eu sou favorável a que certos países sejam dispensados do visto mesmo sem reciprocidade. Porque a nós interessa que venham turistas australianos, japoneses, americanos, porque eles representam não ameaça ao mercado de trabalho, mas aporte de capital, presença turística. Nós temos interesse que eles venham e não temos medo que eles fiquem. Enquanto esses países temem que o brasileiro vá pra lá, levem pouco e fiquem para sempre.

Trump disse que os EUA podem endurecer com a Venezuela, e o presidente Bolsonaro assentiu. Essa é uma boa postura?

Não. A posição brasileira tem que ser claríssima como sempre. O Brasil é contra qualquer intervenção não autorizada e ilegítima nos assuntos internos de outros Estados. O Brasil não pode se associar a uma intervenção militar ou de qualquer outro tipo que não tenha legitimidade de ter sido aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas ou pela OEA. A política de não-intervenção brasileira é uma regra de ouro e ela não pode ser violada. O presidente não disse que ela seria, mas deixou um pouco de ambiguidade no ar, o que não me parece ser uma boa ideia.

Essa estratégia de pressionar via-intervenção incomoda a diplomacia e o Exército brasileiro?

Não é da nossa tradição esse tipo de ameaça. Não é da nossa relação com os vizinhos. O Brasil tem dez vizinhos físicos imediatos, com quem tem mais de 15 mil quilômetros de fronteiras, se dá bem com todos, e se dá bem com todos porque não ameaça nenhum. A ameaça tem um efeito péssimo, ela gera insegurança desconfiança e não altera as condições que você quer alterar. Eu teria preferido que o presidente tivesse sido apenas reiterativo das posições históricas da diplomacia brasileira: o Brasil não é sócio de nenhuma intervenção ou ação que não seja legitimamente autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O Brasil poderia participar da Otan?

É possível, mas não é desejável. Vamos começar por algo simples: as letras de Otan significam Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu tenho dúvidas sobre essa vinculação, porque nós não fazemos parte deste mapa. Estamos no Atlântico Sul, não pertencemos a este clube. A segunda questão é que a Otan tem uma lógica, criada na 2ª Guerra em oposição primeiro a ameaça nazifascista, depois à União Soviética. Eu não vejo o Brasil entrando neste clube com razões legítimas. Me dá a impressão de que nós estamos jogando fora uma tradição longa em troca de um aventureirismo. Essa tentação é prestigiosa. O Brasil é membro extra-muros da Otan, é sócio estratégico. Mas elas envolvem risco e despesa, e são duas coisas que eu não quero que o Brasil assuma.