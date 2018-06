Política externa, de FHC a Serra

Com a desconfiança dos mercados internacionais após sua eleição, o primeiro presidente petista entregou cargos na economia a nomes mais ortodoxos, como Henrique Meirelles, presidente do Banco Central - agora, ministro interino da Fazenda. Já na política externa, Lula quis imprimir à pasta desde o início postura diversa do antecessor, Fernando Henrique Cardoso. Ele nomeou Celso Amorim ministro das Relações Exteriores e, como assessor diplomático, Marco Aurélio Garcia, historicamente ligados à esquerda, e assumiu como postura a aproximação com potências emergentes, fortalecimento do Sul global e menor dependência de parceiros tradicionais como os EUA.

Como o próprio nome diz, política externa é política - não uma área técnica. Projeta imagem do governo no exterior e reflete sua visão de mundo. Envolve, portanto, algum viés ideológico. Acordos político-partidários à parte, a própria escolha de Serra e não de um diplomata de carreira para o cargo e a mudança na ênfase do Itamaraty para o comércio exterior refletem a mensagem que Temer quer transmitir ao mercado externo: a de que o governo terá foco na recuperação da economia, alinhando até mesmo as estratégias da política externa e de sua equipe econômica. O próprio Serra disse, em seu discurso de posse, que o ministério voltará ao "núcleo central do governo". (Antes de Serra, apenas dois chanceleres não eram diplomatas de carreira: Celso Lafer, com uma breve passagem pelo governo FHC, e o próprio FHC, no governo de Itamar Franco.)

PT e PSDB diferem em sua visão de mundo. E é verdade que, como em toda questão política, na diplomacia o discurso tem efeito. Mas, além da retórica, a política internacional dos governos petistas se concretizou mais pela continuidade do que pela ruptura real com o governo antecessor tucano.

FHC esforçou-se em ampliar a projeção externa do país e teve como política boas relações com todos os países, incluindo os desenvolvidos - especialmente EUA e os da Europa Ocidental. Fechou três acordos com o FMI: em 1998, 2001 e 2002, quando obteve empréstimo histórico de US$ 30 bilhões.

Lula esforçou-se em ampliar a projeção externa do país e teve como política boas relações com todos os países, incluindo os vizinhos menos desenvolvidos e os da África e Oriente Médio, além de emergentes. Embora o discurso histórico do PT fosse pela defesa da "soberania nacional", ao assumir a presidência Lula quitou a dívida com o fundo e manteve política de austeridade.

Embora a mudança no discurso ideológico fosse evidente, na prática muitas das ações na política externa petista foram continuidade do que já estava em curso na administração anterior. FHC já defendia o multilateralismo e mudanças no peso relativo de cada país nos organismos internacionais, incluindo o G7; criou o Mercosul e promoveu relações bilaterais com parceiros não tradicionais, como a China. Também defendia o protagonismo do Brasil em questões relevantes no cenário externo que não visavam apenas a ganhos comerciais: não proliferação nuclear, meio ambiente, reforma do Conselho de Segurança da ONU. A aproximação com os vizinhos na América do Sul teve destaque em sua gestão - até mesmo com Hugo Chávez, da Venezuela, que considerava "bem razoável". Da mesma forma, Lula mantinha a retórica contra a hegemonia americana, mas era muito próximo do presidente George W. Bush.

Como disse o próprio Serra em seu discurso de posse: "A diplomacia do século 21 não pode repousar apenas na exuberância da retórica".

ADRIANA

CARRANCA