Política externa e gênero são pautas de debate democrata antes das prévias

ESTADOS UNIDOS - O debate democrata que reuniu seis candidatos na terça-feira, 14, começou com embate entre o favorito, o ex-vice-presidente Joe Biden e o senador progressista Bernie Sanders, que está atrás dele nas pesquisas e questionou suas decisões de política externa quando ele estava no governo Congresso.

O último debate antes do início das primárias nos Estados Unidos, que começa com a caucus (assembléia popular) no estado de Iowa, em fevereiro, começou concentrado na política externa, no papel das tropas americanas no mundo, numa época em que tensões entre Irã e Estados Unidos geram preocupação.

Biden, vice-presidente durante o governo Barack Obama, chegou como favorito, com 28% nas pesquisas nacionais, seguido pelo senador Bernie Sanders, com 20%, e senadora Elizabeth Warren (16%), segundo compilação da pesquisa RealClearPolitics (RCP).

"Como nação, temos que enfrentar o fato de que os dois maiores desastres desta época em política externa, a Guerra do Vietnã e a Guerra do Iraque, foram baseados em mentiras", disse Sanders, que afirmou que temia que as tensões com o Irã terminassem em outro conflito desse tipo.

Sanders enfatizou seu voto em 2002 contra a Guerra do Iraque, enquanto Biden teve que explicar novamente por que ele acolheu essa intervenção militar, tentando evitar a resposta dizendo que seu filho, já falecido, serviu como militar.

Ele também lembrou que foi o governo Obama que forjou o acordo nuclear com o Irã, um pacto multilateral do qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi subtraído.

A campanha começou com um número recorde de candidatos para ser o presidenciável democrata a enfrentar Trump nas eleições de novembro, mas apenas seis deles se qualificaram para subir ao palco na terça-feira na Drake University, em Iowa.

No palco, o ex-prefeito de South Bend, Pete Buttigieg, com 7,5%, defendeu que suas credenciais como veterano no Afeganistão o ajudariam na Casa Branca.

A senadora moderada Amy Klobuchar, que representa apenas 3%, defendeu seu conhecimento das notícias do mundo e sua experiência no Congresso. O milionário Tom Steyer, que chega a 2%, completou a grade contribuindo com sua visão de empresário que defende o meio ambiente.

Desde o debate de dezembro, dois candidatos desistiram: Julián Castro, ex-ministro do governo de Barack Obama e o único latino na corrida, e o senador Cory Booker, que anunciou que estava retirando sua candidatura na segunda-feira, 13.

Sanders e Warren mantêm pacto

O debate foi realizado no Iowa, que será o primeiro estado do país realizar as primárias, em 3 de fevereiro. Nas pesquisas, nesse estado rural e pouco povoado que decide seu candidato através de um "caucus" (assembleia popular), há um empate técnico entre Biden com 20,7%, Sanders com 20,3%, Buttigieg com 18,7% e Warren com 16%

Sanders, 78 anos, cresceu nos últimos meses, superando dúvidas depois de sofrer um ataque cardíaco em outubro.

Após fechar 2019 com números impressionantes de doações, no final de semana sua equipe de campanha lançou-se contra outros candidatos, censurando Biden por seu voto a favor da guerra no Iraque em 2002.

O senador socialista defende um sistema universal de cobertura de saúde, um plano para combater o aquecimento climático e o cancelamento de parte dos créditos universitários.

Ele também propõe uma moratória às deportações e um sistema aberto de imigração para refugiados, em um momento em que o governo Trump restringe a chegada de estrangeiros.

Mas com o aumento nas pesquisas, surgiram vazamentos sobre sua campanha que complica sua posição e apontavam o fim da trégua com Warren, com quem compartilha muitas ideias progressistas e afirmam ser amigos.

Na segunda-feira, os dois candidatos enviaram críticas de que os moderadores tentaram agitar o debate na terça-feira, sem alcançá-lo.

De acordo com relatos da mídia em uma reunião privada no final de 2018, em um momento em que ambos se consideravam candidatos, Sanders teria dito a Warren que ele não acreditava que uma mulher pudesse derrotar Trump.

Sanders negou que isso acontecesse e disse que é claro que ele não achava isso. Como prova, ele disse que Hillary Clinton - que o derrotou nas primárias em 2016 - obteve três milhões de votos a mais que Trump, mas não foi finalmente eleita pelo sistema eleitoral dos EUA, que privilegia o peso dos estados.

"Bernie é meu amigo", respondeu Warren brevemente e acrescentou: "Desde que Trump foi eleito, as candidatas tiveram excelentes resultados".

"As únicas pessoas que venceram todas as eleições apresentadas foram mulheres, Amy e eu", disse ela, sendo aplaudida de pé. /AFP