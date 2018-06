Política indiana insinua que mulheres convidam ao estupro

Em uma reunião na terça-feira, Asha Mirje, uma líder do partido Congresso Nacional Indiano no estado de Maharashtra, no oeste, questionou por que uma estudante de fisioterapia de 23 anos, que foi estuprada por uma gangue dentro de um ônibus em Délhi em 2012, estava na rua tarde da noite.

A estudante morreu em decorrência dos ferimentos, e milhares de pessoas foram às ruas em manifestações por todo o país contra os casos de estupros e ataques sexuais no país.

Desde então, a mídia indiana ressaltou uma série de incidentes chocantes, o mais recente deles envolvendo uma mulher de 20 anos que disse ter sido estuprada por um grupo em uma área rural de Bengala Ocidental, no sul do país, sob ordens de um tribunal do vilarejo na semana passada.

Mirje, que é membro da comissão estadual para mulheres, disse em referência ao ataque de Délhi: "Nirbhaya tinha mesmo que ir ver um filme às 23h com sua amiga?".

"Nirbhaya", palavra hindu que significa ‘destemida', foi adotada por grande parte da mídia indiana como nome da vítima.

Ela ainda comentou o estupro coletivo de uma fotojornalista que fazia um trabalho em um moinho desativado em Mumbai no ano passado, perguntando por que a vítima foi a um local tão isolado.

"Estupros acontecem por causa das roupas de uma mulher, seu comportamento e sua presença em locais impróprios", disse política. As mulheres têm que ser "cuidadosas", afirmou, e se perguntar se estão induzindo o ataque.

(Por Shyamantha Asokan e Angus MacSwan)